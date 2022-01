Si rafforza l'ipotesiper Mohamed, ancor più dopo le dichiarazioni del patron dell'Utrecht Frans Van Seumeren. Sul possibile passaggio tra le file dei Lancieri del giovane giocatore di proprietà dellasi è espresso anche il tecnico Erik, intervenuto ai microfoni di ESPN. "Non parlo mai di trasferimenti" ha commentato l'allenatore. "Ci sono tanti giocatori associati a noi e se avremo da comunicare qualcosa lo faremo. Se Ihattaren sarà un giocatore dell'Ajax potrete chiedermi tutto, ma in questo caso no".