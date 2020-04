La Juve ha in casa un giocatore prezioso: Merih Demiral. Per il difensore centrale la scorsa estate il club bianconero ha infatti rifiutato una ricca proposta del Milan, che superava i 20 milioni di euro, così come fatto con l'Atlético Madrid, mentre il Leicester si è sentito dire no a un’offerta ancora più generosa, solo perché inferiore ai 40 milioni, nello scorso mese di gennaio



Il tutto perché, secondo quanto riferito da calciomercato.com, ’idea della Juve è quella di tenere con sé Demiral, per veder crescere ancora il suo rendimento e il suo valore, non venderlo adesso in una fase ferma del suo percorso.