“Abbiamo le idee chiare”. Questo l’annuncio a Dazn, prima dell’inizio di Juventus-Inter, del vicepresidente bianconero Pavel Nedved, interrogato sul mercato e sul post Paulo Dybala. Idee chiare, o quasi; perché a fare il punto sul mercato della Vecchia Signora, e sulle alternative a Dybala, questa mattina è La Gazzetta dello Sport e, quello che ne esce, è una rosa di profili molto diversi tra di loro.



Innanzitutto, i dubbi sono di natura tattica. La prossima stagione, la Juventus schiererà il tridente: al centro Vlahovic, affiancato da Federico Chiesa; rimane uno slot. Se la scelta dovesse ricadere su un attaccante rapido, per comporre un tridente atletico, il profilo in testa alla lista dei desideri rimane quello di Nicolò Zaniolo. Se, invece, Allegri vorrà puntare su un calciatore che fa della tecnica il suo punto di forza, più simile a Dybala, attenzione ad Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Psg. Infine, nella rosa dei papabili compare anche Ousmane Dembélé, da tempo seguito dalla dirigenza bianconera, dal talento indiscutibile, ma poco affidabile dal punto di vista caratteriale.