Al momento ancora non se ne parla, ma in estate la pista può diventare decisamente calda. Secondo quanto riportato da TMW, nella lista dei desideri della Juve c'è anche Nicolò Zaniolo, già sondato da Paratici prima del suo trasferimento al Tottenham. In scadenza con la Roma nel 2024, il classe 1999 potrebbe essere l'anello tattico mancante per la squadra bianconera, alla quale manca proprio un centrocampista con spiccate qualità offensive in grado di fare da raccordo tra i due reparti. I giallorossi puntano al rinnovo per il giocatore, ma in estate qualcosa potrebbe cambiare. A partire dalla rosa della Juve, per cui Zaniolo potrebbe diventare molto più di una suggestione...