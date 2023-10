Non solo Domenico. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è anche Mattiatra i possibili obiettivi dellaper l'attacco, proprio in alternativa all'esterno del Sassuolo che la scorsa estate sembrava più vicino che mai al trasferimento in bianconero. Il giocatore della, che piace molto a Cristiano Giuntoli e colleghi, è in scadenza nel 2025 e può diventare un'idea concreta in vista della prossima stagione.