Ideaper la? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è anche il belga delnella lista dei bianconeri per l'attacco: il classe 1995 non ha le caratteristiche del centravanti, ma ha corsa e colpi interessanti, che ne fanno un profilo papabile per il reparto avanzato della squadra di Allegri, soprattutto in caso di permanenza di. La Juve ha già fatto i primi passi per prendere informazioni su di lui, a breve si potranno avere eventuali aggiornamenti.