"Nikolaè stato chiaro fin da subito: vuole fare un’esperienza nuova, non rinnoverà il contratto in scadenza. O almeno, non lo farà se nel frattempo arriverà un’offerta soddisfacente per la Fiorentina, che ha perso l’attimo per incassare cifre enormi ma che conta comunque di far fruttare la cessione del serbo circa 25/30 milioni. Il problema è che, per adesso, solo dall’Inghilterra hanno provato a fare timidamente capolino, con una proposta di 18 milioni.". Lo riporta calciomercato.com.