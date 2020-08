La Juve continua a lavorare al mercato in entrata, così come in uscita. Uno dei reparti che subirà delle modifiche è il centrocampo, dove è già arrivato Arthur al posto di Pjanic, ceduto al Barcellona. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club bianconero avrebbe ora messo nel mirino Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo, scuola Milan. L'alternativa sarebbe Rodrigo De Paul dell'Udinese.