La ricerca di un attaccante, magari da alternare a Morata. Questo è uno degli obiettivi del calciomercato della Juventus. Una delle piste più suggestive è quella che porterebbe a Harry Kane, in partenza dal Tottenham. Fabio Paratici, però, non fa sconti e per cederlo chiede una cifra monstre. Secondo quanto riporta calciomercato.com, sulla punta della nazionale inglese ci sarebbe anche il Manchester City, pronto a sborsare fino a 116 milioni di euro. Cifra monstre, che impedirebbe alla Juventus di partecipare all'asta per Kane.