La Juve è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Anche le fasce subiranno dei ritocchi, a maggior ragione se, come sembra, Pirlo dovesse adottare il 3-4-3. Tra i profili seguiti, secondo quanto riferito da calciomercatoweb, ci sarebbe anche Hans Hateboer, esterno destro dell'Atalanta dei miracoli, che di recente ha annunciato di non voler continuare la sua esperienza in nerazzurro. Il giocatore è valutato dal club orobico 25 milioni di euro.