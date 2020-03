Stephan El Shaarawy vuole tornare a casa. Dopo aver passato una vita calcistica nel nostro campionato, l’esterno classe ’92 ha lasciato l’Italia in estate per intraprendere una nuova avventura in Cina, allo Shangai Shenhua, dopo tre anni e mezzo alla Roma. Ora l’ex Milan vuole tornare in Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, proprio il club giallorosso starebbe pensando al suo ritorno, ma non è il solo: El Shaarawy piace anche a Juventus e Napoli, che valuteranno la possibile operazione per la prossima finestra di mercato.