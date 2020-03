Mauro Icardi resta nel mirino della Juventus. Come scrive Gazzetta.it, il giocatore vuole tornare in Italia e Fabio Paratici ne sta parlando con la moglie e procuratrice del calciatore argentino Wanda Nara. Il PSG ha un'opzione per acquistare Mauro a titolo definitivo per 70 milioni di euro ma l'ultima parola spetta all'ex attaccante della Samp che può decidere se rifiutare o accettare un trasferimento permanente al club parigino. In caso di rientro sotto la Madonnina i nerazzurri hanno fissanto il prezzo: 85 milioni di euro per il cartellino di Icardi.