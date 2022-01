1









Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus avrebbe scelto il centravanti per gennaio: Mauro Icardi è la prima scelta, Allegri già la scorsa estate lo aveva messo in cima alla lista delle preferenze. L'ex Inter vuole lasciare il Psg per tornare in Italia dove si è sempre sentito a casa.



LA FORMULA - Tra Wanda Nara, il suo entourage e Cherubini c'è già un principio d’intesa che va solo perfezionato nei dettagli. Il problema, però, è l'accordo col Psg, che vorrebbe cedere Icardi a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Juventus insiste sul prestito oneroso (da circa 3 milioni di euro per 6 mesi) con diritto di riscatto a 32.