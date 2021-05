Mauro Icardi potrebbe essere costretto a cercare un nuovo club. Sia perché ha perso il posto da titolare al Paris Saint-Germain, si perché i parigini potrebbero cederlo per battere casse ed investire il denaro nei rinnovi di Neymar e Mbappé. Stando a quanto riporta Don Balon, l’ex attaccante dell’Inter si sarebbe proposto al Real Madrid, che non sarebbe interessato. Resta in piedi la pista Juventus, che deve ancora conoscere il destino di Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata.