L'attacco dellaè l'anello debole di una catena già malconcia, ma la campagna di rafforzamento di gennaio non può che iniziare proprio da lì.ha sottolineato come la sua squadra segni ogni 5 occasioni create: si deve fare meglio, soprattutto se si vuole continuare a giocare in Champions League, visto che dagli ottavi in poi non sono ammessi errori.rischia di allontanarsi, la concorrenza è spietata e ci sono top club europei che possono spendere senza doversi poi arrabattare con ricapitalizzazioni. E allora, piano piano, un profilo sembra prendersi sempre di più la scena, e le prime pagine dei giornali: quello di- Se c'è un attaccante che ha fatto del rapporto occasioni avute/gol realizzati la sua cifra stilistica, quello è Mauro Icardi. Difficile trovare un centravanti così prolifico, considerando i pochi palloni giocati: sta in area di rigore, non partecipa granché alla manovra, ma difficilmente tradisce sotto rete. Viste le difficoltà della Juventus, tra i calciatori avvicinabili forse è quello 'più giusto' degli altri (probabilmente più di Cavani che va per i 35).Quella diè una trattativa che ha sempre scaldato i tifosi juventini, che negli occhi hanno forse ancora quella doppietta rifilata dall'allora attaccante dellaallo Juventus Stadium. L'argentino non gioca al Psg, trovare un posto da titolare a un anno dal Mondiale è necessario. E in fin dei conti alla Juventus troverebbe in panchina un allenatore che forse la pensa come lui: meno fantasia, più concretezza.- La trattativa per portarea Torino non è comunque semplice. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e un ingaggio da 10 milioni di euro, bonus inclusi. Per questo, la Juventus vorrebbe proporre un prestito di: magari inserendo nell'affare Arthur, altro scontento ma della parte opposta del tavolo, gradito a Leonardo.- Al tempo dei social, ogni like può essere un indizio. Come sottolineato da Tuttosport, ierie soprattuttohanno messo un cuoricino a una sua foto. Il 10 della Juventus giocherebbe volentieri con una prima punta fissa in area, lo ha già fatto in Nazionale con l'Argentina: insieme potrebbero trascinare i bianconeri e conquistarsi un posto per Qatar 2022. Per Icardi, stando alla stampa francese, sarebbe un passo in avanti nello spogliatoio: a Parigi il feeling connon sarebbe idilliaco, tutt'altro. Alla Juventus, invece, avrebbe già pronti due ''.