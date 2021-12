Il mercato di gennaio è ormai alle porte e la Juventus, dopo le tante difficoltà di questa prima parte di stagione a trovare la via della rete, non può permettersi di rimanere ferma. Allegri sta valutando varie opzioni per il reparto avanzato con il nome di Icardi di ritorno tra i papabili rinforzi. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’ex capitano interista è un’opzione concreta: il suo arrivo a Torino nella prossima sessione vale 5 volte la posta. I bianconeri, però, dovranno battere la concorrenza del Milan che punta a rinforzare il reparto avanzato e clamoroso approdo nella Milano rossonera del centravanti argentino nella finestra invernale, seppur meno probabile rispetto al matrimonio con i bianconeri, si trova in quota a 16.L’attacco, però, non è l’unica zona del campo in cui la Juventus necessita di ritocchi. Anche a centrocampo la dirigenza bianconera , come cita Agipronews,sta pensando a un rinforzo di qualità e la scelta giusta potrebbe essere legata a Luis Alberto. L’acquisto del fantasista spagnolo della Lazio vale 5 volte la posta, stessa quota riservata al percorso inverso da parte di Arthur con il mediano brasiliano molto apprezzato dal tecnico biancoceleste Sarri per quello che potrebbe essere uno scambio pronto a prendere quota.