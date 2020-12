Come rimbalza dalla Francia, il nome di Mauro Icardi è tornato nuovamente in orbita Juventus, dopo i corteggiamenti degli anni passati. Adesso Pirlo e club si godono un Morata in formato maxi, ma se dovessero mettersi a discutere con il Paris Saint-Germain di un’eventuale trattativa, dovranno tenere presente la nota clausola “anti-Italia” fatta appositamente inserire dall’Inter qualche mese fa: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021 dell’ex bomber nerazzurro, il club acquirente dovrà sborsare 15 milioni in più. Attualmente, non c’è alcuna trattativa in essere tra le parti.