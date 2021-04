Mauro Icardi nel Paris Saint-Germain sta subendo la concorrenza di un ex juventino come Moise Kean, e il suo futuro nel club della capitale francese per il futuro è tutt'altro che scontato. A questo punto il PSG sta seriamente pensando alla cessione del centravanti argentino, sempre nei pensieri di Fabio Paratici che è uno dei suoi grandi estimatori. Quale sarebbe il prezzo di Icardi? Secondo As, siamo sui 40 milioni di euro. Una cifra che ormai i tifosi della Juve conoscono bene, dato che è la stessa teoricamente necessaria per Locatelli del Sassuolo e Gosens dell'Atalanta.