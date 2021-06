Matteo Lovato, giovane difensore del Verona che nell'ultima stagione si è messo in mostra come prospetto molto interessante, nel ruolo di centrale abile anche a impostare, è finito nel mirino di tre club di Serie A. Questo è quanto sostiene il Corriere di Verona, che individua in Atalanta, Napoli e Lazio le squadre in questione. Lovato, dopo le ottime prestazione a inizio campionato, era stato anche accostato alla Juventus. Ora questa pista sembra raffreddata, con la Juve che sembra impegnata su altri profili, ma nel mercato mai dire mai.