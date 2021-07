"Portaci, portaci, portaci Pogba! Adrien portaci". E' questo il coro col quale i tifosi della Juventus hanno accolto, che rientrato dalle vacanze di è presentato al JMedical per i test fisici prima di iniziare ufficialmente la nuova stagione e iniziare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Rabiot e Pogba hanno vissuto insieme l'ultimo Europeo con la maglia della Francia, i due sono amici e Paul è il grande sogno della Juve. L'operazione però sarebbe molto complicata e i costi quasi proibitivi in un mercato come quello attuale dove c'è poca disponibilità economica.