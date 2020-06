I tifosi del Liverpool sognano l'arrivo del numero 10 della Juventus, Paulo Dybala. Durante un torneo su Instagram in cui ha sfidato Delle Alli del Tottenham, l’attaccante della Juventus ha deciso di scegliere proprio i Reds e, dopo il doppio successo, ha intonato per qualche secondo il mitico e storico coro "You’ll never walk alone". I tifosi del club inglese hanno reagito immediatamente intasando la chat della diretta e chiedendo se potessero davvero aspettarsi un arrivo ad Anfield di Paulo Dybala. La Juventus sembra averlo blindato, ma il mercato sa riservare sorprese.