La Juventus sta già programmando la prossima stagione e si prospettano tanti cambiamenti nella rosa. Oltre a Nicolò Zaniolo della Roma, che rimane in cima alla lista dei desideri di mercato, il club bianconero ha in mente di rinforzarsi anche con un terzino sinistro e un regista, secondo quanto riportato da Tuttosport. Diversi i nomi sul taccuino, per i quali si saprà sicuramente di più nelle prossime settimane.