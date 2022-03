Non solo il ritorno di Pogba (da affiancare eventualmente a Locatelli in cabina di regia). Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un'altra strada al vaglio della Juve per la ricostruzione del centrocampo, nel mercato estivo: la dirigenza potrebbe decidere di dirottare l'investimento su un play e lasciare l'ex Sassuolo nella posizione in cui sta giocando adesso. In questo senso i profili preferiti sono quelli di Jorginho e De Jong, ma occhio anche a Gravenberch, gioiellino dell'Ajax che fa parte della stessa scuderia di Pogba.