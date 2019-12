Mercato Juve caldo sia in entrata che in uscita. Il club bianconero è attivo su entrambi i fronti anche se prima di acquistare dovrà concentrarsi sulle partenze. Mario Mandzukic è già partito, una volta piazzato anche Emre Can paratici cercherà di rafforzare le corsie difensive, dove ci sono solo tre terzini di ruolo. Per questo il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è Emerson Palmieri, terzino del Chelsea che è pure un pallino di Sarri che l'ha allenato proprio a Londra. Un altro obiettivo caldo per gennaio è Haaland, che ha una clausola da 30 milioni di euro.