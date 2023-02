La Juventus cerca un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, da affiancare a Cherubini oppure per sostituirlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tra le varie ipotesi non si esclude la promozione interna (il responsabile dell’Under 23 Giovanni Manna è in pole) e neppure l’arrivo di qualcuno da fuori (come Cristiano Giuntoli del Napoli o Frederic Massara del Milan).