Non solo il centrocampo. Come riporta il Corriere di Torino, la Juve sonda il mercato dei parametri zero. E in questo senso occhio a Marcus Thuram, Smalling ed Evan Ndicka, con l’Eintracht Francoforte che però potrebbe provare a monetizzare in qualche modo già a gennaio. L'attenzione è poi posta sulla fascia sinistra, con Raphael Guerreiro e Alex Grimaldo che dopo potrebbero lasciare Dortmund e Benfica.