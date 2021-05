Nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la Juventus, c’è Griezmann. È quando spiegano in Spagna, per la precisione il quotidiano Sport, secondo cui le Petite Diable sarebbe un candidato per il post-CR7. Diversi, però, i nodi del possibile affare. Innanzitutto la Champions League: se la Juve dovesse rimanere fuori, cambierebbero molti piani. Poi la situazione economica del club bianconero, che suggerirebbe un’operazione in prestito e non a titolo definitivo. Infine, la volontà di Grizou, restio a lasciare il Barcellona.