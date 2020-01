Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Ancora manca la fumata bianca ma l'accordo tra nerazzurri e Tottenham è sempre più vicino. Alla fine i nerazzurri metteranno sul piatto 15 milioni più cinque di bonus accontentando gli Spurs che avrebbero perso il danese a costo zero al termine della stagione.Cifre da top player che alla Juve (Ronaldo a parte) guadagnano i variPresto ancheIl monte ingaggi, della Juve, insomma, sta lievitando e Paratici sta avendo a che fare anche con la difficoltà di cedere certi calciatori con ingaggi troppo alti. ​All’inizio della stagione 2017-18 la società spendevaIn questo senso la scelta di puntare suI due si sono già conosciuti nel giorno in cui Dejan è arrivato a Torino per le visite mediche. E' un giocatore dal talento cristallino che può coprire diverse posizioni in campo e Sarri saprà dargli una sua inquadratura tattica ben precisa. L'ormai ex Atalanta ha dalla sua anche l'età.Anche l'aspetto economico ha fatto la sua parte nella scelta della Juve: l'ingaggio di Kulusevski (3,5 a stagione a salire) è più che sostenibile e in ottica futura si stabilisce perfettamente nelle pieghe del bilancio bianconero che invece deve liberarsi di tanti ingaggi top.ma la scelta di puntare su Kulusevski è anche e soprattutto tecnica. L'unica controindicazione è che i bianconeri dovranno aspettare l'estate prima di vederlo in azione mentre l'ex Tottenham sarà a Milano per rinforzare l'Inter di Conte già nelle prossime ore.