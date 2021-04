Dopo 10 anni di gol e giocate Sergio Aguero lascerà il Manchester City. Ad annunciarlo è stato il club con una nota ufficiale, e immediatamente intorno al Kun si è acceso il mercato. Tra i club interessati a prenderlo a parametro zero c'è anche la Juventus, che sta pensando a lui in caso di addio di uno tra Dybala - più probabile - o Ronaldo (difficile). L'ingaggio monstre - circa 15 milioni di euro all'anno - sarà un problema da affrontare, oltre a quello della concorrenza delle altre big: sul giocatore c'è sicuramente il Barcellona e negli ultimi giorni si è parlato anche di un'idea Inter; inoltre, secondo il Sun, si sarebbero aggiunte anche Manchester United e Arsenal che avrebbero già avuto contatti con gli agenti di Aguero. Non è una pista facile per la Juve, che resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.