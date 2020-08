Preso Weston McKennie ( QUI i dettagli), la Juventus non si ferma e lavora a nuovi colpi a centrocampo., serve un regista e fino a questo momento gli indiziati principali sono due: Manuele Leandro. Quest’ultimo potrebbe lasciare il PSG che necessita di fare cassa per poi tuffarsi su giocatori di prestigio (come Milinkovic-Savic), mentre per il centrocampista del Sassuolo la strada è in salita: i recenti summit di mercato con la dirigenza neroverde hanno evidenziato la volontà di trattenere Locatelli, anche se non sono esclusi rilanci.