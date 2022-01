Il procuratore Tullio Tinti, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha dato alcuni consigli alle big, indicando i giovani più interessanti del calcio italiano. Ci sono anche alcuni obiettivi della Juventus.



GATTI, LUCA E MORO - "Gatti, difensore del Frosinone che sta per sbarcare in A con merito, aveva rischiato di perdersi. Finito in D, poi ha trovato spazio alla Pro Patria. Ma ha rischiato. E storie simili sono quelle di Lucca del Pisa, finito tra i dilettanti, e di Moro del Catania che il Padova ha mandato in giro in prestito».



SCAMACCA E RASPADORI - La Juve ha il problema del centravanti? "È bene che punti su un giovane italiano. Scamacca ha i numeri, ma anche Raspadori sottopunta...".