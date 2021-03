Il futuro della Juve è fortemente condizionato dal presente. Sul campo e fuori. Tutti in discussione, da Pirlo alla dirigenza per arrivare ai giocatori, perché anche dopo tanti anni di successi è necessario tenere il livello di attenzione altissimo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono cinque nodi da sciogliere per il futuro: l'allenatore, il rinnovo della dirigenza (Paratici, Cherubini e tutti gli altri sono in scadenza a fine anno), la permanenza o l'addio di Cristiano Ronaldo e quello dei senatori come Chiellini e Buffon, ancora tentati. Infine, ci sono i conti, con le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno.