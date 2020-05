1









Un’altra grande stagione di Miralem Pjanic, almeno fino all’interruzione del campionato, è stata uno dei lati positivi per la Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista bosniaco, arrivato a Torino nel 2016 dopo 5 anni passati a Roma, ha infatti continuato a mettere in mostra il suo talento, prendendosi le redini del centrocampo bianconero. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai tanti operatori di mercato. Soprattutto a quelli del Barcellona. Proprio i catalani, che dopo l’esonero a stagione in corsa di Ernesto Valverde devono ricostruire un progetto ormai logoro, sono la squadra più interessata. Inolte, secondo i media iberici, Pjanic sarebbe propenso a trasferirsi in Spagna e il Barcellona potrebbe sacrificare tre dei suoi centrocampisti come Arturo Vidal, Ivan Rakitic ma soprattutto Arthur (nel mirino della Juventus). Lo hanno percepito anche i betting analyst di Sisal Matchpoint che quotano a 2,50 un possibile approdo del bosniaco al Barça entro il 30 settembre 2020. La concorrenza, però, è spietata. Sebbene lo scenario più plausibile sembra essere quello di una permanenza a Torino (1,55), anche il Paris Saint Germain è tra le possibili destinazioni per Pjanic: si gioca, come riporta Agipronews, a 12,00. Stessa quota per il Manchester United. Più defilate, invece, Bayern Monaco (16,00), Real Madrid (16,00), Chelsea (25,00) e Manchester City (25,00).