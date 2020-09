4









Le ottime prestazioni di Manuel Locatelli con la maglia del Sassuolo hanno attirato da tempo l’attenzione della Juventus. Non è un mistero infatti il forte interesse del club bianconero, soprattutto del neo-allenatore Andrea Pirlo, nei confronti del centrocampista classe ’98. Lo sanno bene anche i betting analyst di Snai che offrono l’approdo del giovane regista alla Continassa a 2,25. Una quota bassa, confortata anche dalle ultime dichiarazioni di Locatelli dal suo primo ritiro con la Nazionale maggiore: "Pirlo è sempre stato il mio idolo e la Juve sarebbe un sogno". Parole al miele che allontanano anche un eventuale trasferimento in un’altra squadra. L’unica che può dar fastidio alla Juventus è l’Inter ma per i bookmaker è quasi impossibile. La quota infatti, riporta Agipronews, è di 10,00. Quindi, a meno di grandi sorprese, è da escludere un derby d’Italia per Locatelli.