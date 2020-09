Isco è sempre nei pensieri della Juventus. Ogni estate la dirigenza bianconera sonda il terreno per lo spagnolo del Real Madrid, ma questa potrebbe essere la volta buona. Ne sono convinti i betting analyst di Snai che, come riporta Agipronews, offrono l’approdo di Isco alla Continassa a 4,00. Una quota piuttosto bassa, anche perché è risaputo che a Pirlo piace e non poco il centrocampista classe 1992. Quando il Maestro era alla Juventus da giocatore aveva commentato l’eliminazione dalla Champions League, per mano dell’Ajax, così: "Per vincere il trofeo serve uno come Isco. La chiave è a centrocampo, la Juve ha preso CR7 ma va trovato il modo per innescarlo al meglio". Magari è veramente l’estate giusta per vederlo in maglia bianconera, intanto i bookmaker fanno sognare i tifosi.