Continua la ricerca della Juventus di profili che possono e devono alzare il livello qualitativo della mediana bianconera. Secondo quanto riporta Il Romanista, la società starebbe pensando ad un nome che da tempo gravita in orbita Roma, soprattutto dopo l'ufficializzazione di Mourinho. Si tratta di ​Granit Xhaka, che si sta mettendo in mostra ad Euro 2020 con la nazionale della Svizzera. In questo momento, tra la Roma e l'Arsenal, proprietaria del cartellino, c'è una distanza di 5 milioni tra domanda di 20 e offerta di 15.