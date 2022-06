Il mercato della Juve entra sempre più nel vivo e dopo aver definito anche la trattativa che porterà il Fideo Di Maria all'ombra della Mole, ora i dirigenti della Continassa studiano nel dettaglio anche le altre situazioni di mercato. Come quella che potrebbe portare Leandro Paredes in bianconero, graditissimo da Allegri e che potrebbe prendere il posto di Arthur. La Juve intanto sonda il terreno e stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe intenzione di inserire Moise Kean come contropartita per abbassare la parte economica da versare nelle casse del Psg.