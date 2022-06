I dirigenti bianconeri sono sempre più concentrati a portare a termine le operazioni di mercato messe in piedi in queste ultime settimane, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che già stanno facendo sognare i tifosi juventini. Ma questi non sono gli unici due colpi dell’estate, perché ci sono anche altre situazioni da perfezionare. Resta caldo l’asse Udine-Torino, con due profili che sono finiti da tempo nel mirino dei dirigenti della Continassa e si tratta del centrale Molina e dell’esterno Udogie. Entrambi hanno convinto pienamente Max Allegri, oltre a l’intera nazione calcistica e la loro giovane età rispecchia perfettamente le esigenze di Madama che, potrebbe affondare sull’acceleratore nelle prossime settimane