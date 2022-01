Sono ore concitate quelle che si stanno vivendo in casa Juve, dove all'orizzonte c'è la super sfida di campionato contro il Milan. Ma a tenere banco non è solo il big match di San Siro, bensì anche tutte le vicende che stanno accendendo il mercato dei bianconeri. E' sotto gli occhi di tutti che l'obiettivo messo in cima alla lista dei desideri porta il nome di Dusan Vlahovic, ma da qui a sperare nella fumata bianca già in questa sessione è quasi utopia.



Il parco attaccanti però non è l'unico reparto che ha bisogno di ritocchi, perche i problemi registrati a centrocampo non sono ancora del tutto cessati, anzi. Proprio per questo, la società della Continassa avrebbe individuato in Denis Zakaria il candidato ideale per integrarlo allo scacchiere di Max Allegri. Stando a quanto riportato dalla versione odierna di Tuttosport però, prima ci sarebbe bisogno di vendere e i due giocatori piu indiziati a lasciare la Mole sono il gallese Aaron Ramsey e il brasiliano Arthur. Le strategie di mercato sono quelle di piazzare un indennizzo per bloccare e garantire il suo arrivo nella sessione estiva, senza dover rischiare di lasciarlo alla concorrenza.