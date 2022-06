Continua la caccia al terzino sinistro, soprattutto in virtù della possibilità di vedere il brasiliano Alex Sandro lasciare Torino, con grande probabilità di essere seguito a sua volta anche da Luca Pellegrini. Proprio per questo, Madama avrebbe già iniziato a muoversi in questa direzione e il profilo che al momento sembra essere in cima alla lista delle priorità è quello di Andrea Cambiaso. Nelle ultime ore la Juve si sarebbe avvicinata in maniera sensibile al giocatore e la sensazione è che la trattativa possa definirsi in poco tempo, con i rossoblù che valutano il giocatore attorno ai 10 milioni di euro.