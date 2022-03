Mercato, sì; ma non solo quello dei calciatori. La Juventus guarda in casa Atalanta, ma non è interessata ad uno dei calciatori a disposizione di Gasperini. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, infatti, i bianconeri sarebbero in corsa per aggiudicarsi le prestazione, alla scrivania, del dirigente Giovanni Sartori, tra i maggiori artefici dell'exploit sportivo della Dea.