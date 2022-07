Continua a restare in orbita Juve il nome di Leandro Paredes che, sembra ormai in uscita dal Psg. Il centrocampista argentino piace molto a Max Allegri e il suo profilo è finito sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti della Continassa già da diverse settimane. In queste ultime ore però sarebbero emerse delle novità, perchè stando a quanto riportato da Sport Mediaset, i bianconeri starebbero pensando di inserire Moise Kean come contropartita per arrivare all'ex giocatore della Roma.