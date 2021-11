In passatoè stato accostato alla Juventus, soprattutto quandosi è seduto sulla panchina bianconera. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, però, adesso ci sarebbero stati nuovi contatti. Se ne parla poco, forse perché l'azzurro è al picco della sua carriera e la Juve ai minimi storici, ma il club bianconero ha fatto sapere al suo entourage di essere interessato a lui nel caso in cui decidesse di lasciare ilIl calciatore della Nazionale campione d'Europa farebbe parecchio comodo alla squadra di Allegri, che non ha un regista in squadra con quelle caratteristiche.