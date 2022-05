Con la stagione ormai conclusa è tempo di iniziare a pensare al mercato e i colpi da piazzare sarebbero diversi. In attesa di capire quale sarà la prossima destinazione di Paulo Dybala, Madama avrebbe già individuato chi potrebbe raccoglierne l'eredità. Si tratterebbe del giovane talento del Sassuolo Giacomo Raspadori, già visionato a più riprese dai dirigenti della Continassa e che rispecchierebbe a pieno le esigenze dei bianconeri. Stando a quanto riportato anche da Tuttosport, la sua trattativa non sarebbe legata a quella che potrebbe portare Di Maria sotto la Mole e dunque, molto presumibilmente ci si aspetterà un assalto in estate da parte della Juve.