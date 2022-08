Tornano insistenti le voci di mercato su Denis. A raccontare le ultime è calciomercato.com: "l Borussia Dortmund e, soprattutto, il Monaco, hanno avviato i primi contatti per Zakaria. La Juventus spera di realizzare un plusvalenza super da circa 15/20 milioni, cifra che sarebbe utile per andare a prendere il vice-Vlahovic e Paredes. Dopo pochi mesi può chiudersi l’avventura in bianconero di Zakaria".