In attesa di capire come si evolverà la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria in bianconero, la Juve continua a muoversi anche su altri fronti, soprattutto per non restare scoperta nel caso in cui questa dovesse fallire. Resta dunque in orbita anche il nome di Nicolò Zaniolo, mai dimenticato dalla dirigenza della Continassa e che proprio nelle ultime ore avrebbe riavvivato la situazione anche su questo fronte, in virtù delle notizie poco rassicuranti che giungevano sul Fideo nella giornata di ieri.