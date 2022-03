Cresce l'attesa in casa Juve in vista del Derby d'Italia in programma domenica sera all'Allianz Stadium. La gara contro l'Inter infatti, sarà l'ultima spiaggi per entrambe le squadre di continuare a credere nello scudetto. Ma negli uffici della Continassa si continua a lavorare anche in vista di quella che sarà la prossima stagione, con vari obiettivi che sono finiti nel mirino di Madama già da diverso tempo. Uno di questi è il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni, passato in secondo piano in queste ultime settimane ma che, potrebbe ritornare presto di moda dalle parti della Mole.