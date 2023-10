Tra i nomi che la Juventus sta monitorando per rinforzare il centrocampo, il preferito secondo la Gazzetta dello Sport è Hojbjerg del Tottenham, che però per costo del cartellino e rigidità del club inglese non sarà semplice da ingaggiare. Ecco allora che la dirigenza bianconera si muove anche su altri fronti e in particolare vede in Samardzic dell'Udinese e De Paul dell'Atletico i piani B e C in vista di gennaio.