Il Lecce a Torino per regalarsi una serata da sogno. In casa della Juve, la certezza per i giallorossi si chiama Morten. Come ricorda la Gazzetta, "il regista danese, maestro nel recupero palla, e sempre più autoritario nel guidare la squadra che ha appena battuto l’Udinese portandosi a +4 da Spezia e Verona e a -1 dall’Empoli, è il giallorosso più attenzionato sul mercato. E piace pure alla Juve. A giugno si aprirà l’asta per aggiudicarselo. Ma lui prima ha la missione di salvare la squadra di una città alla quale si è legato tanto".