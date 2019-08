La concorrenza non spaventa Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è determinato a restare alla Juventus nonostante sappia di non essere più nel progetto bianconero. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Pipita è disposto a restare in bianconero anche nel caso in cui arrivasse un altro attaccante. Al momento è Mauro Icardi il nome attorno a cui ruota l'attacco bianconero ma Paratici non può fare l'affondo decisivo fino a quando la rosa sarà bloccata dagli esuberi.